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Сотовая связь в РФ может подорожать на 15% 

Сотовая связь в РФ может подорожать на 15% 

Стоимость услуг крупнейших сотовых операторов в РФ могут подорожать на 10-15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз агентства Telecom Daily. 
Уточняется, что рост цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров. 
Кроме того, риски дальнейшего удорожания сотовой связи в России с высокой кредитной нагрузкой операторов.

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