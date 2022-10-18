Сотовая связь в РФ может подорожать на 15% 

18 окт. 17:19

Стоимость услуг крупнейших сотовых операторов в РФ могут подорожать на 10-15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз агентства Telecom Daily.

Уточняется, что рост цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

Кроме того, риски дальнейшего удорожания сотовой связи в России с высокой кредитной нагрузкой операторов.