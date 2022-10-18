В Казахстане могут запретить вейпы

18 окт. 16:54

Минздрав Казахстана предлагает запретить в республике оборот вейпов, соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 8 ноября.

По данным ведомства, в Казахстане растет распространение и потребление вейпов ввиду их бесконтрольной продажи и доступной цены. В республике действует норма по запрету выкладки и открытой демонстрации электронных систем потребления (вейпов), продаже ее лицам моложе 21 года, однако она не исполняется в части запрета выкладки табачной продукции и открытой демонстрации табачных изделий, повсеместно игнорируется предпринимателями.

Вейпы хоть раз пробовали 15% мальчиков и 6% девочек 11-15 лет, среди подростков потребление электронных сигарет увеличилось за 4 года в 3 раза, отмечает Минздрав.

"Предлагается ведение нормы по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране", – говорится в сообщении ведомства.

Полный запрет на оборот вейпов внедрен уже в 25 странах мира, среди них Иран, Индия, Сингапур, Таиланд, Мексика.