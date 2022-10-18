Эрдоган: молодежь Турции получит максимальный доступ к образованию

18 окт. 16:52

Правительство Турции делает ставку на максимальный доступ молодежи к системе высшего образования с последующим ее трудоустройством, поэтому число университетов в Турции за последние 20 лет возросло с 76 до 208, - заявил сегодня в Анкаре президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии на тему развития цифровых технологий.

Молодежь в современной Турции уже не стремится к обучению за рубежом: "Наше государство зарекомендовало себя в качестве крупного центра образования, куда приезжает на учебу молодежь других стран. Вузы функционируют в каждой из 81 провинции Турции. При этом турецкая молодежь стремится к карьерному росту в родной стране", - отметил турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Сейчас возможность получить бесплатное качественное образование – от начального до высшего - имеет каждый из 85 млн жителей Турции, и власти страны нацелены на подготовку кадрового потенциала, достаточного для ее дальнейшего активного развития вплоть до 2053 года.

Эрдоган также отметил, что активные достижения фиксируются в самых различных областях, в том числе в сфере гражданской авиации. "Сегодня число воздушных гаваней в стране достигает 58, а любой житель Турции может доехать до своего дома всего через 45 минут после приземления в родном городе", - отметил турецкой лидер.

Также в стране успешно действует система электронного правительства e-Devlet, число пользователей которой достигло 61 млн. Посредством этого портала сегодня можно воспользоваться 6800 услугами более 900 различных структур и ведомств, - напомнил глава государства.