Греция не меняла требований к документам на туристический шенген для россиян

18 окт. 16:31

В посольстве Греции сообщили, что не требует от граждан России выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристической шенгенской визы, пишет РИА Новости.

"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы)", - сказали в посольстве.

Визовый центр Франции также не просит у россиян выписку со счета европейского банка для туристической визы.

Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ требуют выписку из европейского и страховку, оформленную в ЕС. Также европейский полис медицинского страхования теперь просят у россиян, подающихся на шенген в визовых центрах Словении и Мальты.