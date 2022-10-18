Городской транспорт Ростова, Таганрога и Волгодонска пополнят электробусы

18 окт. 16:28

В наступающем 2023 году в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске запустят программу обновления электротранспорта – на это выделят два млрд рублей, - сообщает министерство транспорта донского региона.

"Мы участвуем в программе федерального финансирования, а потому, преимущественно, средства будут направлены из федерального бюджета. Но региональные деньги тоже будут. Это все уже согласовано", - пояснили в ведомстве, передает "АиФ-Ростов".

Известно, что в рамках программы для Ростова закупят 20 электробусов и шесть станций зарядки, для Таганрога и Волгодонска – по 10 электробусов и четыре станции.

Эти города области были выбраны потому, что в них уже есть инфраструктура для электротранспорта.