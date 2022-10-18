Украина может разорвать дипотношения с Ираном

18 окт. 16:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил главе государства Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Тегераном.

"Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщил, что ЕС проведет расследование, использует ли Россия иранские дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.