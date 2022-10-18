Лайнеры SSJ100 Red Wings в ноябре начинают летать из Ставрополя в Стамбул

18 окт. 16:11

Российская авиакомпания Red Wings уже 14 ноября свяжет российский Ставрополь и турецкий Стамбул, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В ноябре авиакомпания запускает прямые регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул. ...Это направление уникально и будет доступно только пассажирам Red Wings. Ставрополь удобно связан автомобильными дорогами с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, что позволит их жителям путешествовать в крупнейший и один из самых интересных городов Европы через аэропорт Ставрополя", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

По маршруту будут летать современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 пассажиров. Рейсы Ставрополь-Стамбул и Стамбул-Ставрополь будут выполняться по понедельникам и четвергам, билеты уже в продаже.

Авиалайнеры Red Wings летают в Стамбул уже из 11 российских городов - из Москвы и Московской области (аэропорты "Домодедово" и "Жуковский"), Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Нальчика, Нижнекамска, Самары, Уфы и Челябинска. В ноябре также стартуют рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода.