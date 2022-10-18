Синоптики рассказали, какой будет зима в Казахстане

18 окт. 16:00

Консультативный прогноз погоды на холодное полугодие с ноября 2022 года по март 2023 года опубликовал Казгидромет.

Ноябрь в республике пройдет в пределах климатической нормы, на западе Казахстана ожидается осадков меньше нормы, на востоке - около нормы. В ноябре прогнозируются колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, в конце месяца возможны метели на севере страны.

В западных регионах в ноябре по ночам минус 5-17, днем минус 2-10, в северных, центральных и восточных регионах - по ночам до 0- плюс 5, днем до 5-15 градусов тепла, при этом под конец месяца похолодает до минусовых значений. На юге, юго-востоке республики в ноябре плюс 12-20 днем, под конец осени - минус 1-8 градусов, в ночные часы до минус 10-17.

В декабре и в январе в Казахстане будет чуть теплее климатической нормы. Осадки также ожидаются в рамках нормы.

Февраль и март в республике не принесут погодных аномалий, однако на большей части Казахстана осадков будет меньше нормы. Во второй половине марта в большинстве областей республики начнется переход от зимы к весне, погода будет неустойчивой.