Греция нарастила импорт из России на 137,3%

18 окт. 15:31

С января по август 2022 года импорт товаров из России в Грецию вырос на 137,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, импорт в августе вырос на 178,3%, информирует греческое статистическое управление Elstat.

"В августе 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 1,207 млрд евро, увеличившись на 178,3% по сравнению с августом 2021 года, когда он составлял 433,7 млн евро", - говорится в сообщении.

Основная часть импорта приходится на газ, нефть и продукты их переработки (1,12 млрд евро), необработанный алюминий (57 млн евро).

При этом стоимость греческого экспорта в Россию в августе 2022 года оказалась на 44,2% меньше, чем год назад (8,1 млн евро против 14,6 млн евро). Сальдо торгового баланса двух стран в минувшем августе было отрицательным, с дефицитом 1,198 млрд евро.

Импорт Греции из России с января по август 2022 года составил $5,727 млрд евро - плюс 137,3% к данным прошлого года.

Экспорт Греции в Россию сократился на 33,8% - до 78,0 млн евро. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией с января по август этого года было отрицательным, дефицит 5,649 млрд евро.