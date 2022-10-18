Почему Рахмон недоволен Россией?

После Нового года влияние России в Центральной Азии постоянно ставится под сомнение. Первый раз – в январе, когда хотели сместить Касым-Жомарта Токаева. Тогда Россия ввела миротворцев и остановила хаотизацию Казахстана. Второй раз снова в Казахстане, когда Токаев отказался признавать ЛДНР, и потом Астана не выдворила украинского дипломата, призывавшего убивать русских. И вот совсем свежий пример – Таджикистан. Вызов снова пришел от страны, от которой этого совсем никто не ждал. Ведь Таджикистан – член ОДКБ, союзник России. Миллионы таджикских мигрантов живут и работают в России. Но нет. Не все гладко, оказывается, у нас в отношениях и с этой республикой.

О противоречиях решил рассказать не журналист, не какой-то политолог, а лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Из нас сделали так, что мы страны, которые…не знаю. Да, мы малые народы, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов. Но у нас есть история, культура. Мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали", - сказал он на саммите Россия-Центральная Азия в присутствии президента РФ Владимира Путина. Рахмон напомнил, что Россия отправила на инвестиционный форум в Душанбе лишь замминистра, хотя таджикская сторона запрашивала министра.

Главная претензия лидера Таджикистана к России состоит в том, что его страна полностью открыта к России, размещает военные базы, проявляет уважение к русскому языку, принимает россиян - а взамен этому Рахмон требует уважения.

Слова Эмомали Рахмона могут интерпретироваться по-разному. Если смотреть поверхностно, то можно поспекулировать на тему того, что Россия занята Украиной, она находится под санкциями, и в этой ситуации наши союзники начинают бежать с "тонущей лодки". То есть "смотрите, Россия настолько слабая, что ее не боится даже маленький Таджикистан". Такую версию сейчас активно пиарят западные СМИ, обращающие внимание на любые детали.

В частности, Deutsche Welle* писала, что Путина в Астане не встретили со всеми почестями, как эмира Катара и президента Турции, а на совместном фото не все пожали ему руку. Это, очевидно, попытки внести раскол в альянсы с участием России. Путин летел в Астану с форума в Петербурге, и в ситуации мировой напряженности логично, что полеты за рубеж выполняются в условиях высокой конспирации.

Если смотреть без спекуляций, то проблемы действительно есть, и их не стоит игнорировать. Отношения со Средней Азией нуждаются в укреплении и улучшении. Подход "а они никуда не денутся, там наши базы" и "мы им строим ГЭС" ошибочный. По большому счету, потеря Украины была связана именно с этой чрезмерной уверенностью. Там тоже были базы в Крыму, и Россия потратила $200 млрд на разные проекты. Не все вопросы решаются через деньги. Очень важно поддерживать отношения между общественностью, журналистскими сообществами и простыми людьми в конце концов – people to people relations. Более научно это называется "мягкая сила".

С другой стороны, нужно учитывать что, пока Россия занята Украиной, конкуренция за Центральную Азию обостряется. Сюда уже давно проникает Китай. Свои возможности используют Турция, Индия и в том числе США с Евросоюзом. Поэтому, если не обращать внимание на просьбы и пожелания наших стратегических партнеров, Центральная Азия может уйти к российским партнерам и "партнерам", как это сделали та же Украина и Грузия.

Заявления Рахмона не следует расценивать как неуважение и предательство. Ведь президент Таджикистана высказывает свое недовольство не в Брюсселе, не в Вашингтоне, а лично в присутствии российского президента. Значит, у Душанбе есть доверие к Москве и стремление сохранить тесные связи. Если говорить в целом, то высказанные Рахмоном претензии отчасти являются результатом системных и долгосрочных проблем, а отчасти последствием кризиса на Украине. Ведь от западных антироссийских санкций, пострадали и партнеры России в ЦА, которые использовали российскую территорию как логистический хаб для авиаперелетов и транспортировки своих грузов в Европу.



*СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.