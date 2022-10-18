На Дону стартовало строительство фермы "Донское молоко"

18 окт. 15:28

АО "Региональная корпорация развития" (РКР) приступило к строительству молочной фермы "Донское молоко" в Ростовской области, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

""Региональная корпорация развития" уже приступила к реализации проекта: в настоящее время ведется строительство инженерных коммуникаций, подбираются техника и строительные конструкции. Завершить строительство планируется в течение 1,5-2 лет", - рассказал он, передает "Интерфакс".

Ферма будет рассчитана на 450 голов дойного стада, РКР планирует вложить в реализацию проекта более 500 млн рублей.