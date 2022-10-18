Узбекистан получил от АБР $59 млн на развитие четырех городов

18 окт. 15:13

Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем Узбекистану в размере $59 млн и грант на $500 тыс для улучшения условий жизни в четырех городах республики, пишет Podrobno.uz.

Улучшения коснутся инфраструктуры городов Джизак, Хаваст, Хива и Янгиер. "Комплексное и устойчивое к изменению климата городское развитие может повысить экономическую конкурентоспособность средних городов, значительно улучшив качество жизни людей, которые в них проживают. Проект АБР применит инновационные решения и укрепит институциональный потенциал, чтобы помочь этим городам восстановиться (после пандемии) лучше, чем было, и быстро", – заявил гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Будут созданы новые зеленые пространства, улучшены системы вывоза мусора, водосбережение.

"От развития этих городов, в частности от улучшения доступа к надежным и инклюзивным городским услугам, получат выгоду все жители и гости, особенно бедные и уязвимые. Кроме того, предоставив обучение навыкам туризма и поддержку малым и средним предприятиям, этот проект также поможет повысить уровень жизни", – добавил руководитель отдела по управлению портфелем проектов АБР по Центральной и Западной Азии Рон Сланген.