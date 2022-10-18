В ОДКБ довольны сотрудничеством с ООН

18 окт. 15:01

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация удовлетворена сотрудничеством с контртеррористическими структурами ООН.

"Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, контртеррористическим центром ООН, а также центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках программы обеспечения безопасности границ и пограничного контроля и проекта "На пути к реализации Совместного плана действий", осуществляемых в соответствии с глобальной контртеррористической стратегией ООН в регионе", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что организация видит потенциал в развитии сотрудничества ОДКБ с региональной антитеррористической структурой ШОС, антитеррористическим центром стран-участниц СНГ и советом командующих Погранвойсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Центральной Азии.