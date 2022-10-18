Взятки вылились заместителю главы Евпатории в восемь лет колонии

18 окт. 14:47

Евпаторийский городской суд сегодня вынес приговор бывшему заместителю главы местной администрации, обвиняемому в коррупции, - сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Бывшему заместителю главы администрации Евпатории назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также суд вынес приговор двум бывшим заместителям директора Управления капитального строительства (УКС) администрации Евпатории - они получили по 8 лет 1 месяцу колонии строгого режима.

Все они признаны виновными по статьям "получение взятки", а сотрудники управления – еще и по статье "мошенничество".

Чиновники получили 10,6 млн рублей за бездействие при строительстве модульного детского сада, а представители УКС предложили одной компании заключить контракты на строительные работы, превысив свои полномочия - так они похитили 5,7 млн рублей, - выяснило следствие.