Армения попросила ОБСЕ встать на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван обратился в ОБСЕ для отправки наблюдателей на границу с Азербайджаном.

По словам главы ведомства, определенность по данному вопросу появится в ближайшее время, миссию планируется осуществлять с территории Армении.

Также Мирзоян сообщил, что Ереван ожидает решения Совета ОДКБ по поводу миссии наблюдателей организации, которое должно быть принято на предстоящем заседании. По его словам, Армении важна оценка ситуации, с которой выступят страны-члены ОДКБ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, Ереван сейчас старается перегрузить армяно-азербайджанское урегулирование посредниками.

"Действия армянской стороны я бы описал как "дипломатическая DDoS-атака". Смысл DDoS-атаки в том, что хакер отправляет множество запросов с множества разных точек и надеется этим самым переполнить поток запросов к сайту, который нужно обрушить. По сути, Армения занимается тем же самым в политической плоскости. Она пытается привлечь как можно большее число сторон, как можно большее число форматов и как можно большее число контрагентов для того, чтобы отложить, запутать, осложнить урегулирование, требующее политических действий со стороны Армении", - пояснил он.

"Если бы Армения выполняла взятые на себя обязательства и предпринимала действия, необходимые для реального умиротворения, то не было бы нужды в этом бесконечном умножении форматов и привлечении новых сторон. Поэтому я бы расценивал запрос в ОБСЕ не как субстантивное действие, то есть ценное само по себе, а исключительно как эту дипломатическую DDoS-атаку, нацеленную на затягивание процесса, и очередную демонстрацию нежелания, невозможности, неготовности выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Я думаю, по замыслу господина Мирзояна и других людей в Ереване, которые придерживаются курса на затягивание процесса, наращивание числа организаций, размещенных на границе, осложнит ситуацию – с целью затянуть работу на делимитацией и демаркацией. При этом все равно вопрос делимитации и демаркации неизбежен. Поэтому с каждым новым привлеченным контрагентом каждый последующий запрос будет все менее эффективным. Эта тактика рано или поздно обречена на поражение", - выразил уверенность политолог.