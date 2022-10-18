Минсельхоз Крыма возглавил Андрей Савчук

18 окт. 14:26

В Крыму назначен глава министерства сельского хозяйства региона – им стал Андрей Савчук, ранее возглавлявший крымское сельскохозяйственное предприятие ООО "Агромакс", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Назначить Савчука Андрея Владимировича на государственную должность Республики Крым - министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца", - говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте республиканского правительства, передает "Интерфакс".

Напомним, предыдущий министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль проработал на новом посту два месяца: он ушел в отставку по собственному желанию в начале августа.