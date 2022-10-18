Москвичи ощутят зимний холод на этой неделе

18 окт. 14:10

В конце текущей рабочей недели температура воздуха в Москве будет ощущаться как нулевая, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"С четверга погода начнет меняться, и ветер до субботы будет не южный и юго-западный, а северный, северо-западный и даже северо-восточный. Это значит, что температура заметно понизится и ночью, и днем", - сообщил синоптик.

Днем в четверг и пятницу воздух может прогреться до плюс 5-8. В ночь на пятницу в Москве будет минус 2 - плюс 3, ветер - 6-11 м/с.

"Человек ощущает комфорт или дискомфорт от погоды не только в зависимости от температуры, но и от влажности воздуха, и от ветра. И при такой повышенной влажности и такой скорости ветра, которые будут в четверг и пятницу, будет казаться, что гораздо холоднее - не плюс 5-8 градусов, а близко к 0", - рассказал Вильфанд.

В субботу немного потеплеет, днем в столице до плюс 7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В воскресенье 7-12 градусов тепла, облачно, временами дождь.