Песков: взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть вывезена из Одессы

18 окт. 13:51

Российские спецслужбы устанавливают детали взрыва на Крымском мосту, в том числе проверяют информацию о том, что взрывчатка могла быть отправлена по морю из района Одессы, - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть информация, что взрывчатка могла выйти из района Одессы по морю, но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают", - рассказал Песков, передает "Интерфакс".

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию, что взрывное устройство для теракта на Крымском мосту могло быть отправлено из Одессы по гуманитарном коридорам. "Точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос, и ответа на него пока нет", - заявил Путин, добавив: "…если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны (хотя оно туда не идет...), если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Ответ простой: закроем маршрут, да и дело с концом. Но сначала надо это достоверно установить", - сказал Путин.