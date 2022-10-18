Полиция Казахстана изъяла у наркоплантатора свыше 120 кг конопли

18 окт. 13:35

В ходе проведения республиканских рейдов "Қарасора-2022" и "Рефлекс" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с ДПН МВД Казахстана и военнослужащими специального подразделения Национальной гвардии Казахстана в предпесковой зоне Тарыайдаған Шуского района Жамбылской области в момент сбора каннабиса задержали 51-летнего жителя села Шу.

В ходе личного досмотра и осмотра прилегающей территории у наркоплантатора обнаружили высушенную марихуану весом свыше 7 кг, что составляет порядка 120 кг сырого зелья, также у него изъято заряженное огнестрельное оружие 16 калибра с обрезанным стволом, патроны к нему и электронные весы. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, - передает Polisia.kz.

Начато досудебное расследование по статье "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шу, - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.