Путин проинформировал Эрдогана о диверсии на "Турецком потоке"

18 окт. 13:25

Российский лидер Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о диверсии против "Турецкого потока", сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".

"По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую. Они усилили меры безопасности, мы находимся в контакте по этому вопросу", - цитирует его РИА Новости.