В дагестанском Кизляре заработала кислородная станция

18 окт. 13:15

Сегодня в центральной больнице дагестанского Кизляра запустили новую кислородную станцию, которая способна вырабатывать 500 л живительного газа в час, - сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"Кислород производится из атмосферного воздуха, тем самым обеспечивая полную независимость станции от поставщиков", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В период пандемии использование кислорода позволило сохранить не одну человеческую жизнь.

"Учитывая полученный опыт, было принято решение об открытии у нас кислородной станции. На случай внештатных ситуаций уже создан большой запас жидкого кислорода", - рассказал главврач ЦГБ Кизляра Джамшид Годжоев.