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Турция призвала США обнародовать гарантии по выходу российской продукции на рынки

Турция призвала США обнародовать гарантии по выходу российской продукции на рынки

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара получила гарантии  Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.

"В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы", - цитирует политика РИА Новости.

При этом он отметил, что четкого ответа от Москвы по продлению сделки пока не поступало. "Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год", - подчеркнул Калын.

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