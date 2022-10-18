Турция призвала США обнародовать гарантии по выходу российской продукции на рынки

18 окт. 12:48

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.

"В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы", - цитирует политика РИА Новости.

При этом он отметил, что четкого ответа от Москвы по продлению сделки пока не поступало. "Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год", - подчеркнул Калын.