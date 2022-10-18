Сочи очищают от незаконной рекламы

18 окт. 12:48

Власти Сочи создают межведомственную группу для организации и размещения на курорте наружной рекламы в едином архитектурном стиле: такое решение принято на совещании под председательством главы города Сочи Алексея Копайгородского, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Департамент архитектуры и градостроительства администрации Сочи за 10 месяцев текущего года выдал 316 предписаний, составил 450 актов за нарушения размещения наружной рекламы . 477 рекламных конструкций - снесено", - подчеркнули в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Работа по сносу продолжается, рекламные конструкции убирают с пешеходных зон, и теперь без уведомления этой группы ни один предприниматель впредь не должен размещать рекламные конструкции на территории города. Это должно обеспечить порядок в данной сфере, и избавить город от разнобойных вывесок, портящих общий облик курорта, - отметил мэр Сочи, потребовав: нормативно-правовая база должна быть разработана в течение трех недель.

Перед департаментом архитектуры и градостроительства также стоит задача разработать методические рекомендации по единому системному подходу учета и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций.