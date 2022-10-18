Власти Ростова поднимают стоимость проезда в городском электротранспорте

18 окт. 12:34

С первого ноября проезд в электротранспорте Ростова-на-Дону станет дороже: пассажиры будут платить за одну поездку в трамвае или троллейбусе 28 рублей независимо от способа оплаты проезда, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

При этом экономически обоснованные тарифы устанавливаются более высокими: 41,58 рубля за поездку в троллейбусе и 46,69 рублей за поездку в трамвае. Разницу из расчета данных пассажиропотока перевозчику МУП "РТК" будет платить городской бюджет, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, предыдущее повышение стоимости проезда в городском транспорте прошло в ноябре 2021 года, однако после него больше стали платить в автобусах – от 29 до 32 рублей в зависимости от способа оплаты.