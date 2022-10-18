Лавров: Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Казахстаном

18 окт. 12:24

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова обратился к читателям журнала "Международная жизнь" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

"В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения", - отмечает Лавров.

Глава МИД пишет, что останавливаться на достигнутом не планируется. "Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

Странам за 30-летие удалось укрепить объединяющие их народы многовековые узы дружбы и добрососедства. По словам Лаврова, сегодня отношения России и Казахстана продолжают развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях, в научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса", - перечислил глава МИД РФ.

Также он отдельно оценил как плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны, "предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ", а также реализуются взаимовыгодные инициативы в рамках СНГ.

"Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога наших лидеров, глав правительств, а также сопредседателей межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном", - заключил Лавров.