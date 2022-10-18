Россия и Азербайджан увеличили товарооборот на четверть

18 окт. 12:30

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана подсчитали товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2022 года – он составил $2 млрд 538 млн 206,47 тыс, что на 23,6% больше показателя 9 месяцев прошлого года.

На долю торговых операций с Россией заэтот период пришлось 6,38% всего внешнеторгового оборота Азербайджана, при этом экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $627 млн 506,92 тыс (рост на 2,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,13% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-августе составил $1 млрд 910 млн 699,55 тыс (рост на 32,7%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,56%, таким образом Россия по итогам 9 месяцев сохранила позицию первого импортера в Азербайджан.

Напомним, по итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс, что на 12,1% больше показателя 2020 года.