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Факты незаконной добычи полезных ископаемых выявлены в Грузии

Факты незаконной добычи полезных ископаемых выявлены в Грузии

В грузинском регионе Имерети выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба департамента по надзору окружающей среды Грузии.

В частности, в городе Зестафони с целью добычи марганцевого шлака граждане провели под зданием специальный тоннель.

На территории выявлено 0,6 тонн незаконно добытого материала. Также выявлен так называемый пункт сдачи, где было размещено 24 тонны добытого шлака. Материалы опечатаны, составлена соответствующая документация.

Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие следственные органы.

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