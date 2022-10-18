Мехрибан Алиева сделала публикацию в честь Дня восстановления государственной независимости Азербайджана - ФОТО

18 окт. 12:02

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости, отмечаемого 18 октября.

Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети открытку с флагом Азербайджана в часть праздника. Под публикацией стоят хэштеги #18oktyabr #Azərbaycan #Azerbaijan.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре прошлого года утвердил закон "О Дне Независимости", который был переименован в День восстановления независимости. В этом году исполняется 31 год со дня восстановления независимости Азербайджана как правопреемника Азербайджанской Демократической Республики (АДР).