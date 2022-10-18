Казахстан налаживает партнерство с АБР

18 окт. 11:42

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сегодня провел встречу с членами совета директоров Азиатского банка развития (АБР) во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези, - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Стороны обсудили разработку новой стратегии партнерства банка для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики правительства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, - передает Sputnik Казахстан.

Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала, - отметил Смаилов.

"Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста", – подчеркнул он, добавив: основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.