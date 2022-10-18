18 окт. 11:38

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

"Сердечно поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости!" – написал глава МИД Турции в своем Twitter.

Напомним, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", основывающийся на Декларации независимости от 28 мая 1918 года и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года.