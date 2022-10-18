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Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

"Сердечно поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости!" – написал глава МИД Турции в своем Twitter.

Напомним, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", основывающийся на Декларации независимости от 28 мая 1918 года и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года.

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