В Дании заявили, что повреждения "Северных потоков" вызваны мощными взрывами

18 окт. 11:36

Газопроводы "Северный поток" были повреждены мощными взрывали, таков предварительный вывод совместной следственной группы полицейских служб Дании и Норвегии.

"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в сообщении полиции Дании.

Правоохранители отметили, что пока преждевременно говорить о возможном участии в расследовании ЧП на "Северных потоках" Швеции и Германии. Также в датской полиции затруднились назвать сроки завершения расследования.