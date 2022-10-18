В России выявили 9 474 новых случаев COVID-19

18 окт. 11:28

В России за минувшие сутки выявили 9 474 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 606, в Санкт-Петербурге – 647, в Подмосковье - 139. В Краснодарском крае - 130, в Ставропольском крае - 83, в Крыму - 44, в Дагестане - 16, в Кабардино-Балкарии - 17, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 23, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 324 431.

Госпитализированы за сутки 1 937 человек. Выздоровели 20 252 пациента, за все время - 20 638 610.

Умерло за сутки 91 человек, с начала пандемии - 389 084.