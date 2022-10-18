Россияне набрали новых кредитов

18 окт. 11:18

В сентябре 2022 года в России было выдано на 11,6% больше новых кредитных карт, чем в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сентябре россияне, по данным НБКИ, оформили 1,26 млн новых кредитных карт. Это на 7,7% меньше, чем в августе, но на 11,6% больше, чем в сентябре 2021 года.

Больше всего новых кредитных карт в сентябре выдано в Москве - 93,8 тыс, Подмосковье - 68,2 тыс, Санкт-Петербурге - 50,7 тыс, Краснодарском крае - 47,6 тыс, Башкортостане - 44,3 тыс.