В Кисловодске снова "минируют" соцучреждения

18 окт. 11:16

Соцучреждения ставропольского Кисловодска сегодня получили ряд анонимных сообщений о минировании школ, детсадов и других социально-значимых объектов, - сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"Проводится эвакуация школ №1, 4, 8, 9, 19, детского сада №15, роддома, дельфинария, школы для слепых, двух музыкальных школ, зданий почты на улице Калинина и Цандера, ЗАГСа, санатория" Смена", частной школы английского языка на улице Седлогорской", - цитирует слова главы города Евгения Моисеева "Интерфакс".

По указанным адресам работают представители экстренных служб.