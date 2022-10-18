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ЕС воздержался от введения потолка цен на газ

ЕС воздержался от введения потолка цен на газ

Евросоюз решил отложить вопрос введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Как пишет агентство, Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с ростом цен на энергоносители, однако государства-члены объединения "воздерживаются" от введения "немедленного ограничения цен".

Издание Financial Times ранее сообщала, что ЕС работает над чрезвычайным механизмом по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергокризисом.

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