ЕС воздержался от введения потолка цен на газ

18 окт. 11:13

Евросоюз решил отложить вопрос введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Как пишет агентство, Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с ростом цен на энергоносители, однако государства-члены объединения "воздерживаются" от введения "немедленного ограничения цен".

Издание Financial Times ранее сообщала, что ЕС работает над чрезвычайным механизмом по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергокризисом.