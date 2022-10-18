В Атырау многодетная семья отравилась газом

18 окт. 11:05

В Атырау газом отравилась семья из шести человек, погибла бабушка.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, звонок поступил из станции скорой медицинской помощи, врачи сообщили, что в больницы города Атырау поступили шесть человек с отравлением природным газом. "Трое детей и подросток были доставлены в детскую больницу, двое взрослых в областную клинику. 90-летнюю бабушку спасти не удалось - она скончалась от отравления газом. Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи чувствую себя нормально",- сообщил на брифинге заместитель начальника городского управления ДЧС Магомед Ахриев, пишет "Казинформ".

Причиной инцидента стала забитая мусором труба газового котла, по которой продукты сгорания газа выводятся на улицу.