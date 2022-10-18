В Кабардино-Балкарии подсчитали турпоток с начала года

18 окт. 10:54

Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам 9 месяцев 2022 года вырос на 16,2% в сравнении с прошлогодними показателями, составив 980 тыс человек, - сообщает пресс-служба правительства КБР.

"Самыми активными месяцами стали июль и август. В летний сезон в республике были популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Зимой туристов больше привлекает курорт "Эльбрус", где можно покататься на лыжах и сноубордах.

Наиболее активный турпоток в республику был зафиксирован из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края, а также республик СКФО.