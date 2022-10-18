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Меликов встретился с генконсулом Узбекистана

Меликов встретился с генконсулом Узбекистана

Глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с генеральным консулом Узбекистана в ЮФО и СКФО Бурханом Аликуловым, сообщает пресс-служба администрации руководителя республики.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, развития туристической сферы и ряда других направлений.

В рамках рабочего визита Бурханов посетит ряд культурных и образовательных учреждений Дагестана. Кроме того, запланированы совещание по вопросам  двустороннего сотрудничества и встреча с гражданами Узбекистана, проживающими в регионе.

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