Американские демократы зачастили в Армению

Накануне, сразу же после отъезда из Еревана технической миссии ЕС, в столицу Армении прилетели американские конгрессмены. Это второй визит членов Демократической партии из Палаты представителей Конгресса в Республику Армения с начала осени – ровно месяц назад, 17 сентября ее посещала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вместе с тремя лоббистами интересов армянской диаспоры Фрэнком Паллоне, Анной Эшу и Джеки Спиер. Тот визит наделал много шума, однако с точки зрения положения дел на Южном Кавказе не вылился ни во что конкретное.



Напомним, что основной целью сентябрьского визита Пелоси в Ереван было привлечение голосов армянской диаспоры в США на грядущих промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября. Демократическая партия переживает в настоящее время резкое падение популярности из-за провальной внутренней и внешней политики президента Джозефа Байдена и его команды, начиная с падения проамериканского режима в Афганистане после вывода оттуда войск НАТО и заканчивая всплеском инфляции, вызванным санкциями против российских углеводородов, дестабилизировавшими мировые рынки. Демократы наверняка проиграют выборы республиканцам, но не сдаются и стремятся сократить разрыв до минимума.



Одна из очевидных опор, на которые демократы могут рассчитывать – это масштабная армянская диаспора. У республиканцев связи с американскими армянами минимальны, а демократы, напротив, активно с ними взаимодействуют. Группа поддержки Армении в Конгрессе США (Congressional Armenian Caucus), насчитывающая свыше ста членов, почти исключительно состоит из конгрессменов от Демократической партии. В связи с этим усиление работы партии с надежным электоратом совершенно естественна. Точно так же естественно и решение собирать голоса путем поездок в Армению, ведь это самый экономный вариант: обещать какие-то преференции армянам внутри США демократы не могут, так как возмутятся представители других народов, а обещания, озвученные в Ереване и Еревану, никаких затрат не требуют.



Достаточно прилететь в Звартноц, посетить Цицернакаберд, провести ни к чему не обязывающие переговоры с армянским руководством, многократно похвалить Армению за демократичность и толерантность на пресс-конференции, объявить о поддержке, не вдаваясь в детали – большего и не нужно, чтобы изобразить себя в глазах американских армян защитником армянских интересов. Сейчас, когда многие сторонники Демократической партии сомневаются в правильности своих пристрастий, демократам по всем фронтам нужно показывать, что они не зря едят хлеб своих спонсоров. В том числе и хлеб армянской диаспоры.



Одного визита в Ереван, по всей видимости, оказалось недостаточно, чтобы завоевать нужные демократам голоса. Поэтому во второй раз заниматься заграничной агитацией отправили конгрессменов, уже не связанных с армянскими лоббистами. Почти не связанных: Энди Левин все-таки входит в CAC, но Дэвид Прайс, Диана ДеГетт и Джим Купер – нет. Замысел понятен: Демократической партии важно продемонстрировать, что она не просто отрабатывает деньги американских армян, но всерьез настроена на укрепление отношений с Арменией. Визит Пелоси был организован из рук вон плохо с обеих сторон, спикер Палаты представителей избегала любой конкретики, рекламные цели ее присутствия в Ереване были слишком очевидны. Поэтому теперь, чтобы загладить шероховатости, в РА отправили "нейтральные" политики.



Примечательно, что Армянский национальный комитет Америки анонсировал визит семи конгрессменов, но прилетели лишь четверо. Также интересно, что пресс-конференцию Дэвид Прайс будет давать только вместе с председателем Комиссии по внешним связям армянского парламента Эдуардом Агаджаняном. То есть медийную составляющую второго заезда демократов в Ереван намеренно снизили: делегацию вновь возглавляет ветеран американской политики (Дэвиду Прайсу 82, в Конгрессе он работает с 1987 года), но без реноме международного провокатора, как у Нэнси Пелоси, его сопровождают не одни лишь лоббисты армянских интересов, переговоры будут вестись на уровне, соответствующем протоколу (парламентарии с парламентариями). Меньше шума в СМИ, больше убедительности для избирателей.



Вполне возможно, что и команда премьер-министра Никола Пашиняна, соглашаясь на повтор рекламной кампании демократов в Ереване, попросила прислать менее скандальных политиков. Слишком резкие движения армянских властей в сторону Запада вызывают уже нескрываемое раздражение Москвы. Причем Запад, используя тему Армении в своих целях, вовсе не беспокоится, какой эффект его действия и заявления оказывают на подлинное геополитическое положение Еревана, в итоге эскалация напряженности в регионе достигает таких высот, до которых режим Пашиняна не хотел бы добираться. Ярчайший премьер – антироссийские и антиазербайджанские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о Южном Кавказе, после которых официальный Баку заключил, что Париж не может участвовать в армяно-азербайджанском урегулировании. Ереван в самом деле уходит на Запад, но хочет до минимума сократить издержки от расставания с Москвой.



Впрочем, более вероятной выглядит версия, что США сами понизили градус визита в Армению, чтобы более эффективно работать с электоратом. Желание режима Пашиняна сбавить обороты в антироссийских акциях, если оно вообще есть, скорее совпало с планами его американских спонсоров. Планами, в которых подлинные потребности и интересы Армении и армянского народа не учитывались никогда. Посмотрим, что скажет и что пообещает Дэвид Прайс Еревану, но уже сейчас можно быть уверенным, что смысл всех его слов будет один: "Армянские граждане США, голосуйте за Демократическую партию!".