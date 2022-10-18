Принимать карты "Мир" прекратили еще два киргизских коммерческих банка

18 окт. 10:31

Еще два крупных коммерческих банка Киргизии - "Доскредобанк" и "Бакай банк" - объявили о временной приостановке проведения операций с российскими картами "Мир", - сообщили сегодня в операционных отделах кредитно-финансовых учреждений.

"Обслуживание карт "Мир", к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка", - заявила представитель Бакай банка, отметив, что действие данного запрета "будет долгим", передает ТАСС.

"С сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК (национальная система платежных карт) "Мир" в эквайринговой сети банка", - сообщил на своем официальном сайте и "Доскредобанк".

Сроки возобновления проведения операций и причины их приостановления не указываются. Ранее карты "Мир" российских банков перестал на неопределенный срок обслуживать киргизский банк "Компаньон".

Напомним, на сегодняшний день в Киргизии работают более двадцати коммерческих банков.