Ташкент стал городом с самым грязным воздухом в мире

18 окт. 10:12

В понедельник вечером столица Узбекистана вышла на первое место в мире по загрязненности воздуха в рейтинге IQAir.

Ташкенту удалось обогнать Дели из-за стоящей в регионе в последние дни погоды. Кроме того, повышению загрязненности воздуха способствуют бесчисленные вырубки деревьев, беспорядочное массовое строительство, увеличение количества автомобилей в городе.

Концентрация мелкодисперсных частиц РМ-2,5 в воздухе Ташкента составила 212 мкг/м3, это "очень вредный" уровень по классификации Всемирной организации здравоохранения, такая загрязненность воздуха в 42,4 раза превышает норму.

"В связи с длительным отсутствием осадков и большой антропогенной нагрузкой в ​​городе необходимо уделить больше внимания поливу и очистке дорог, мерам по снижению запыленности строительных площадок, своевременному сбору мусора. Для улучшения качества воздуха в Ташкенте необходимо принять дополнительные меры по озеленению и благоустройству города", - рекомендуют синоптики.