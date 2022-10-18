В Ейске погибли 13 человек при крушении военного самолета

18 окт. 10:02

Число погибших после крушения бомбардировщика Су-34 в жилом районе Ейска увеличилось до 13 человек.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадали 19 человек, из них четверо доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать медицинскую помощь в больнице Ейска.

Военный самолет потерпел крушение в Ейске в понедельник вечером, он упал на девятиэтажный дом, где сразу вспыхнул сильный пожар. Пилоты самолета успели катапультироваться.