Столичный регион предупредили о сильном дожде и ветре

18 окт. 9:56

Жителей столичного региона сегодня ждут сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с в период с 09:00 до 16:00 часов, - сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве и области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее о том, что жителей столичного региона сегодня ждет облачная, дождливая погода, порывисты юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с, и до плюс 12 градусов сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.