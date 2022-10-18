Узбекистан и Венгрия могут создать новую авиакомпанию

18 окт. 9:49

Власти Узбекистана и Венгрии обсудили возможность создания совместной частной авиакомпании с участием предпринимателей двух стран, пишет Podrobno.uz.

Вопрос обсуждался на переговорах заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем. Были затронуты практические аспекты реализации имеющихся договоренностей, перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в различных сферах.

Особое внимание на встрече было уделено аспектам двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Стороны приветствовали запуск прямых рейсов Самарканд – Абу-Даби с Wiz Air и обсудили вопрос о создании совместного перевозчика с участием узбекских инвесторов. Узбекистан и Венгрия договорились в ускоренном порядке подписать межправительственное соглашение о воздушном сообщении.