СМИ: Минэнерго может продлить льготы на электроэнергию для ряда регионов

18 окт. 9:34

Минэнерго РФ планирует продлить льготные тарифы на электроэнергию для потребителей Северного Кавказа и ряда других российских регионов до 1 января до 2025 года, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Сейчас в девяти регионах, где действуют льготные тарифы, ее потребители покупают электроэнергию по регулируемым договорам, а не по общим рыночным ценам, но уже с 2023 года в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Туве и Бурятии объем покупки по таким договорам должен сокращаться на 10% ежегодно, - отмечает издание.

Льготные тарифы ввели с целью решения вопроса неплатежей, однако, как отмечает газета, сниженные цены на электроэнергию так и не решили проблему: кавказские республики все эти годы хуже всех в стране платили за электроэнергию. Долг Северного Кавказа только на оптовом рынке составляет 66,1 млрд рублей, или 88,4% от объема долга в целом по стране.

В "Совете производителей энергии", который объединяет крупнейшие генерирующие компании России, считают, что заданный ранее законодателем тренд на либерализацию нужно сохранить, рассмотрев возможность более мягких темпов либерализации, а не ее перенос на два года.

Против и промышленные потребители электроэнергии: "Отсрочка либерализации регулируемых договоров будет только всех демотивировать и усугублять ситуацию с перекрестным субсидированием", - считают в "Сообществе потребителей энергии".