США планируют высвободить еще до 15 млн баррелей нефти из резерва

18 окт. 9:30

Администрация президента США Джо Байдена намерена высвободить из стратегического резерва страны еще от 10 до 15 млн баррелей нефти для того, чтобы сбалансировать рынок и предотвратить сильный рост мировых цен, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В марте власти США санкционировали распродажу 180 млн баррелей нефти, эти 10-15 млн баррелей станут очередным траншем в рамках американской программы интервенций на рынке нефти.

Отметим, что 5 октября в Белом доме заверили, что планов по высвобождению новых объемов нефти из стратегического резерва у США нет. На следующий день Байден распорядился, чтобы Минэнерго в ноябре высвободило из резерва еще 10 млн баррелей в дополнение к 180 млн. Это в Вашингтоне связали с решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.