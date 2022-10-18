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США планируют высвободить еще до 15 млн баррелей нефти из резерва

США планируют высвободить еще до 15 млн баррелей нефти из резерва

Администрация президента США Джо Байдена намерена высвободить из стратегического резерва страны еще от 10 до 15 млн баррелей нефти для того, чтобы сбалансировать рынок и предотвратить сильный рост мировых цен, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В марте власти США санкционировали распродажу 180 млн баррелей нефти, эти 10-15 млн баррелей станут очередным траншем в рамках американской программы интервенций на рынке нефти.

Отметим, что 5 октября в Белом доме заверили, что планов по высвобождению новых объемов нефти из стратегического резерва у США нет. На следующий день Байден распорядился, чтобы Минэнерго в ноябре высвободило из резерва еще 10 млн баррелей в дополнение к 180 млн. Это в Вашингтоне связали с решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

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