Иран вводит ответные санкции против ЕС

18 окт. 9:20

Тегеран решительно осуждает решение СМИД ЕС ввести санкции против ряда должностных лиц и учреждений Ирана, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани.

"Вскоре будут введены ответные санкции против соответствующих европейских лиц и организаций", - сказал он, подчеркнув, что европейские ограничения нарушают международное право и являются ярким примером вмешательства во внутренние дела страны.

По словам Канаани, решение Совета ЕС стоит рассматривать как свидетельствок сохранения предвзятого подхода и использования прав человека в качестве инструмента для достижения политических целей. По его словам, данное решение неэффективным.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая полицию нравов под предлогом защиты прав человека.