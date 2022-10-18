Азербайджан празднует День восстановления государственной независимости

18 окт. 9:14

Сегодня азербайджанский народ празднует День восстановления государственной независимости страны - в этом году исполняется 31 год со дня восстановления независимости Азербайджана как правопреемника Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", основывающийся на Декларации независимости от 28 мая 1918 года и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года.

На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В тот же день президент страны Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости", который 18 октября был переименован в День восстановления независимости.

Азербайджанский народ отмечает этот праздник как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность.