Сильнейшей на фестивале "Мирный Кавказ" стала команда Северной Осетии

17 окт. 23:29

Команда Северной Осетии признана сильнейшей на XI Открытом всероссийском культурно-спортивном фестивале "Мирный Кавказ", проходившем во Владикавказе, - сообщил главный судья соревнований Эльбрус Гацоев.

"Первое место в соревнованиях заняла команда Северной Осетии, второе - из Кабардино-Балкарии и третье - из Ставропольского края. В этом году количество участников было больше, чем в предыдущие годы. Также бывшие участники приехали уже со своими воспитанниками и даже детьми. Это все говорит о том, что мы на верном пути, и фестиваль выполняет свои задачи по популяризации здорового образа жизни", - сказал Гацоев.

В соревнованиях, которые в течение трех дней проходили во дворце спорта "Манеж" между спортсменами в возрасте от 8 до 16 лет в 14 видах спорта: дзюдо, айкидо, армейском рукопашном бою, восточном боевом единоборстве, всестилевом каратэ, джиу- джитсу, киокусинкай, кикбоксинге, рукопашном бою, самбо, тайском боксе, тхэквондо (ITF), танцевальном спорте, принимали участие более 1,5 тыс спортсменов из СКФО, ЮФО, Южной Осетии, Абхазии и Крыма.