Турция и США обсудили региональные вопросы

17 окт. 23:23

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, сообщают турецкие СМИ.

Стороны обсудили двусторонние политические и экономические отношения, сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике, конфликт на Украине и другие региональные вопросы.

Калын довел до внимания ожидания Анкары в связи с завершением процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию истребителей F-16.

Пресс-секретарь Эрдогана также заявил, что Турция будет решительно продолжать свои инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса, а также продлению срока действия Стамбульского соглашения о поставках зерна.

Кроме того, он подчеркнул, что Турция будет защищать свои законные права и интересы в Эгейском и Средиземном морях.